Présidentielle 2022 : plus de 600 maires lancent un appel pour la réélection d'Emmanuel Macron

Ils veulent d'un second mandat. Plus de 600 maires ont lancé un appel, dans une tribune parue dans le JDD samedi 20 novembre, pour soutenir la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.

"Pour relever les défis immenses qui sont ceux de la Nation - réindustrialisation, poursuite du désenclavement de nos communes, construction de logements, préservation de nos paysages et réussite de la transition écologique -, nous avons besoin de continuité et de stabilité", plaident ces élus.

Edouard Philippe, Christian Estrosi, Christophe Béchu....

On retrouve parmi les 611 signataires, Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre redevenu maire du Havre, Christian Estrosi (Nice), Hubert Falco (Toulon), Christophe Béchu (Angers), Caroline Cayeux (Beauvais), ou encore Karl Olive (Poissy) et Olivier Klein (Clichy-sous-Bois). Ces dernières semaines, de nombreux élus locaux se sont organisés en comités de soutiens, à l'initiative du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et de Thierry Solère, un proche d'Emmanuel Macron.

L'opération intervient deux jours après la clôture du congrès de l'Association des maires de France, lors duquel le chef de l'Etat a défendu son bilan avec pugnacité. Il y a reçu un accueil plus positif que par le passé, malgré le réquisitoire des dirigeants de l'association.