Popularité en baisse pour Macron, en hausse pour Philippe, selon un sondage

C'est ce que montre une étude BVA diffusée mercredi. Le Premier ministre est vu par les sondés comme "l'homme de la mise en œuvre des réformes".

La popularité d'Emmanuel Macron est en baisse tandis que celle d'Edouard Philippe est en hausse. C'est ce que montre un sondage BVA et Orange pour RTL et La Tribune, publié mercredi 28 février.

Macron plombé par la réforme de la SNCF et les ordonnances

Le chef de l'Etat, avec 43% d'opinions favorables, a reculé de neuf points depuis décembre et se rapproche de son plus mauvais score, atteint en octobre dernier (42%). "Parmi les raisons invoquées, on note des références à la réforme annoncée de la SNCF, à la 'casse des services publics et des acquis sociaux' ou encore au recours aux ordonnances", explique l'institut de sondages.

Le Premier ministre bénéficie de 47% d'opinions favorables, tandis que 48% des personnes ont une mauvaise opinion de lui, un chiffre stable par rapport au mois précédent. Le chef du gouvernement est vu comme "l'homme de la mise en œuvre des réformes". Des personnes interrogées apprécient qu'il "affronte les dossiers avec compétence, calme et sans langue de bois", et qu'il "assume son rôle de bouclier".

Hulot perd trois points

Nicolas Hulot (36%, -3 points par rapport au mois précédent), Alain Juppé (34%, +1), Jean-Yves Le Drian (34%, +5) sont en tête des personnalités dont les Français souhaitent qu'elles aient davantage d'influence. Ils devancent Xavier Bertrand (33%, -2), Jean-Michel Blanquer (30%, +3), Marion Maréchal-Le Pen (30%, +1) et François Baroin (29%, -1).

Sondage réalisé les 26 et 27 février par téléphone puis internet auprès d'un échantillon de 1 019 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus (méthode des quotas).