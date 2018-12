Nouvel An 2019 : qu'attendre des vœux d'Emmanuel Macron ?

Il y a un an, jour pour jour, on se posait une question de forme : à quoi allaient ressembler les vœux du nouveau président de la République ? Cette année, c'est radicalement différent. C'est sur le fond qu'Emmanuel Macron est attendu. On se demande désormais ce qu'il va bien pouvoir dire pour ressouder le pays. "Sur le fond, il en a déjà beaucoup dit", estime Jeff Wittenberg, en plateau, évoquant la prise de parole du 10 décembre dernier, en pleine crise des "gilets jaunes".

"La mise au point présidentielle sera bienvenue"

"Demain, que peut-il annoncer de plus ? Et bien, peut-être dire haut et fort que ses engagements seront tenus, qu'il n'y aura pas de carabistouille, pour reprendre l'expression de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Vu les couacs auxquels on a assisté ces derniers jours, la mise au point présidentielle sera bienvenue", assure le journaliste de France 2.

