Méditerranée orientale : le président turc Recep Tayyip Erdogan avertit Emmanuel Macron de ne pas "chercher querelle à la Turquie"

Le président français et ses six homologues du sud de l'Union européenne ont exhorté jeudi Ankara à cesser sa politique de "confrontation" en Méditerranée orientale

La brouille se confirme entre Paris et Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti samedi 12 septembre son homologue français Emmanuel Macron de "ne pas chercher querelle à la Turquie" alors que la tension monte entre les deux pays à propos de la situation en Méditerranée orientale.

Le président français et ses six homologues du sud de l'Union européenne ont exhorté jeudi la Turquie à cesser sa politique de "confrontation" en Méditerranée orientale, agitant le spectre de sanctions européennes si Ankara continue à contester les droits d'exploration gazière de la Grèce et de Chypre.

La Grèce et Chypre en première ligne face à la Turquie

La Grèce et Chypre sont en première ligne face à la Turquie, qui revendique le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures dans une zone maritime qu'Athènes estime relever de sa souveraineté. Ces dernières semaines, ces pays ont montré leurs muscles à coups de déclarations martiales, de manœuvres militaires et d'envois de navires sur zone.

La France a clairement affiché son soutien à la Grèce en déployant des navires de guerre et des avions de combat dans la région, une initiative vivement dénoncée par le président turc.