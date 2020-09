Méditerranée : les tensions gréco-turques au coeur d'un sommet en Corse

Les tensions en mer Méditerranée qui durent depuis plusieurs mois vont être au centre de discussions qui réunissent à Ajaccio (Corse-du-Sud) jeudi 10 septembre sept pays du sud de l’Union européenne. Un bras de fer est engagé en Méditerranée orientale sur les gisements d’hydrocarbures. Il oppose la Turquie à la Grèce. Ankara revendique le droit d’exploiter ces gisements dans cette zone qu’Athènes considère relever de sa souveraineté.

Une escalade dangereuse

Entre discours musclés et manœuvres militaires, le ton monte. La France apporte son soutien à la Grèce. Paris a déployé des navires de guerre et des avions de combat dans la zone. Lors de cette réunion présidée par Emmanuel Macron, les pays du sud de l’UE vont donc tenter de s’accorder pour parler d’une seule voix lors du sommet européen de Bruxelles les 24 et 25 septembre qui sera consacré à ce dossier.





