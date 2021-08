Emmanuel Macron se rendra en Irak ce week-end pour un sommet régional

Emmanuel Macron se rendra le week-end du 28 août en Irak pour participer à un sommet régional afin de soutenir la stabilisation du pays et rappeler le rôle que veut garder Paris dans la région, en particulier dans la lutte contre Daech. Le président de la République rencontrera à Bagdad, la capitale du pays, les dirigeants irakiens et participera à un sommet réunissant les pays voisins – Egypte, Jordanie, Turquie, Iran, Arabie Saoudite. La France en est la "coorganisatrice", selon l'Elysée.

Le chef de l'Etat, qui s'était rendu brièvement en Irak le 2 septembre 2020, veut "manifester son soutien au rôle pivot de l'Irak, à la lutte contre le terrorisme et au développement du pays, et contribuer à la baisse des tensions", explique la présidence. "Comme au Sahel, il s'agit de notre voisinage et de notre sécurité nationale. La France tient à poursuivre ce combat en Irak et ailleurs pour éviter la résurgence toujours possible de Daech", a souligné un conseiller, alors que Paris fournit à l'Irak un appui militaire, notamment aérien, avec un moyenne 600 hommes sur place.

Au sommet de Bagdad, le chef de l'Etat français, seul acteur extra-régional, retrouvera son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie. Les présidents turc et iranien ainsi que le roi d'Arabie saoudite ont été conviés mais pourraient envoyer des représentants.

Emmanuel Macron ira à Mossoul

Dimanche, le président français se rendra dans la région autonome du Kurdistan, à Erbil, sa capitale, puis à Mossoul, ville ravagée après être restée trois ans aux mains de Daech. A Mossoul, il échangera avec des étudiants ainsi que des "influenceurs", explique l'Elysée, puis manifestera son soutien aux chrétiens d'Orient en visitant l'église Notre-Dame de l'Heure. Il visitera également le chantier de reconstruction de la mosquée sunnite al-Nouri, détruite par Daech.

A Ebril, avec les autorités du Kurdistan irakien, Emmanuel Macron "rappellera la force du soutien de la France dans lutte antiterroriste". Il rencontrera également le leader historique kurde Massoud Barzani, pour un hommage aux peshmergas.