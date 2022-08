Gouvernement : un Conseil des ministres de rentrée au ton grave

"Grand bouleversement", "la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance". Les mots choisis par Emmanuel Macron face à ses ministres et en présence de la presse sont lourds et les sourires de l'arrivée sur le perron se sont vite dissipés. Dans un contexte de guerre sur le continent européen et de forte inflation, le président de la République a lancé un nouvel appel aux Français à faire des efforts. "Je trouve que c'est très déplacé", a réagi Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.



"Ne pas dire tout et n'importe quoi"

Sur place, la journaliste de France Télévisions, Catherine Demangeat, souligne qu'Emmanuel Macron "a adressé un sévère rappel à l'ordre à ses ministres". Le président a paru agacé des polémiques qui ont émaillé l'été et a appelé à "plus de sérieux, plus de crédibilité et plus de collégialité", révèle la journaliste. "Le chef de l'Etat a demandé à ses ministres de ne pas dire tout et n'importe quoi, de ne pas faire de démagogie", ajoute-t-elle en concluant que le chef de l'Etat a repris la main, "sur le mode de la fermeté".