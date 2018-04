Fondation pour la mémoire de l’esclavage : "N’oublions pas l’histoire, mais ne soyons pas esclaves de l’esclavage", affirme Jean-Marc Ayrault

"N’oublions pas l’histoire, mais soyons plus forts encore et ne soyons pas esclaves de l’esclavage", a réagi sur franceinfo vendredi 27 avril, Jean-Marc Ayrault. L'ancien Premier ministre dirigera la Fondation pour la mémoire de l’esclavage qui sera créée d’ici la fin de l’année. La création de cette Fondation avait été décidée par François Hollande. Emmanuel Macron a confirmé vendredi, jour d’anniversaire des 170 ans de l’abolition de l’esclavage, qu’elle serait créée cette année.

"Grande expérience comme ancien maire de Nantes"

Jean-Marc Ayrault a "accepté cette mission", avec sa "grande expérience comme ancien maire de Nantes" où "pendant plus de 20 ans, nous avons travaillé sur cette histoire". Nantes fait partie des trois grandes villes, avec Bordeaux et La Rochelle, à avoir largement participé et bénéficié du commerce triangulaire.

"Ceux qui pensaient que nous allions diviser que nous allions parler de la repentance en sont pour leur frais" car, assure l'ancien Premier ministre, "en regardant le passé, en l’assumant on est capable de transcender et c’est ce qui nous rend plus fort".