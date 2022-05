Environnement : ce qui est prévu pour la planification écologique

Dès sa prise de poste lundi 16 mai, la Première ministre Élisabeth Borne a bien identifié un dossier qui devrait rythmer son action à Matignon : la planification écologique. Deux ministres auront pour mission de la mettre en œuvre. Un ministre sera chargé de l’énergie, on parle de ‘’planification énergétique, l’autre de décliner la planification écologique sur le territoire, c’est la ‘’planification territoriale’’. Côté énergie, Élisabeth Borne va devoir lancer six réacteurs nucléaires et cinquante parcs éoliens en mer, pour une mise en service en 2050.

Voitures électriques et rénovation des logements

Le but va être de mettre en place les promesses de campagne d’Emmanuel Macron, comme un meilleur accès aux voitures électriques. Enfin, la rénovation énergétique des logements: l'objectif est d’en convertir 3 500 000 d’ici la fin du quinquennat. Le président a promis d’augmenter de 50 milliards d’euros le budget pour la transition écologique durant son deuxième quinquennat.