En quoi consiste le rôle de commissaire européen ?

L'identité du futur commissaire européen tracasse Emmanuel Macron. Et pour cause, c'est une fonction qui implique des enjeux majeurs. Un commissaire européen doit "faire des propositions de législations européennes", "surveiller l'application du droit européen" et "exécuter la politique engagée par la présidente de la Commission" comme le rappelle la journaliste Sophie Gauthier.

Une nomination complexe

Si le président de la République tente d'installer Thierry Breton à ce poste stratégique, il doit faire face à une procédure de nomination complexe. "Il faut qu'il y ait un accord ou non de la présidente de la Commission Ursula Von Der Leyen puis c'est au tour des eurodéputés de l'auditionner car c'est avec eux que le commissaire va être en contact durant cinq années. Puis, il y a un vote de confiance des commissaires qui, une fois en fonction, se réuniront tous les mercredis pour élaborer la politique de l'Union européenne", analyse Sophie Gauthier.