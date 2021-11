Emmanuel Macron : vaccin, emploi et nucléaire au programme de son allocution

L'allocution du président Emmanuel Macron était attendue par des millions de Français, mardi 9 novembre. Durant une trentaine de minutes, le chef d'État français a évoqué de nombreux sujets, avec des annonces marquantes sur plusieurs thèmes. Tout d'abord, c'est la question du Covid-19 et d'une possible cinquième vague qui a été abordée : "Nous n'en avons pas terminé", rappelle le président, avant d'annoncer une troisième dose, obligatoire dès le 15 décembre pour les seniors de plus de 65 ans, afin de conserver le pass sanitaire.

"Construction de réacteurs nucléaires dans notre pays"

L'allocution du président de la République était aussi concentrée sur les domaines de l'économie et de l'emploi, avec plusieurs annonces à destination des chômeurs, alors que certains domaines recherchent du personnel. "Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues", a déclaré Emmanuel Macron. La situation empêcherait de relancer la réforme des retraites, mais pas le projet de "construction de réacteurs nucléaires dans notre pays", a ajouté le président. 27 minutes d'annonces et de projection en vue d'une possible candidature à la présidentielle de 2022.