Emmanuel Macron se dit "prêt" à travailler avec les socialistes et les écologistes, s'ils se montrent "constructifs"

Emmanuel Macron, à la recherche d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, se dit "prêt" à travailler avec le Parti socialiste et Europe Ecologie-Les Verts s'ils se montrent "constructifs", ainsi qu'avec Les Républicains, dans un entretien à Challenges publié mercredi 10 mai. Interrogé sur la possibilité d'une "coalition à l'allemande" pour continuer à gouverner jusqu'en 2027, le chef de l'Etat a répondu ne pas être "responsable de ce que sont prêtes ou non à faire les oppositions".

"Vous avez deux partis de gouvernement à gauche, socialiste et écologiste. Ils ont fait le choix de s'aligner, à des fins électorales, sur un mouvement qui, lui, n'a rien d'un parti de gouvernement, a-t-il ajouté, visant La France insoumise. Si le PS et EELV sont prêts à s'inscrire dans une démarche constructive, nous y sommes prêts. Tout comme pour les LR, comme je l'ai déjà dit."

"Je constate que, jusqu'à présent, nous avons réussi à faire passer des textes avec les uns et les autres, avec la droite, avec la gauche", poursuit le chef de l'Etat auprès de l'hebdomadaire économique. Il a semblé toutefois continuer à privilégier l'option de "construire des majorités pied à pied", "texte par texte". Emmanuel Macron a, par ailleurs, assuré vouloir "continuer d'investir et de réformer, plus vite, plus fort", et dit croire "très profondément" qu'il est possible d'obtenir une majorité pour la réindustrialisation.