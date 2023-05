Emmanuel Macron remercie ses électeurs dans une lettre manuscrite publiée sur Twitter, à l'occasion du premier anniversaire de son second mandat

"Je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général", a écrit le président français.

Emmanuel Macron a un message pour ses électeurs. Dans une lettre manuscrite publiée dimanche 7 mai sur Twitter, le président a tenu à remercier tous ceux qui "il y a six ans, [lui] ont fait confiance pour la première fois", à l'occasion du premier anniversaire de son second mandat et des six ans de sa première élection à la tête de l'Etat.

"Depuis le premier instant de ces six années, je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général", a déclaré Emmanuel Macron. "Comptez sur tout mon engagement et ma détermination", a-t-il ajouté.

Le président, très critiqué pour sa réforme des retraites, multiplie depuis son adoption les sorties au contact des Français, pour tenter de relancer son quinquennat et de reprendre la main face à la contestation.