Emmanuel Macron positif au Covid-19 : un dîner polémique

Au lendemain de l’annonce du test positif au Covid-19 d’Emmanuel Macron, le calendrier du chef de l’Etat est épluché pour tenter de trouver des cas contacts. L’attention se porte notamment sur un dîner de travail qui s’est tenu mercredi 16 décembre à l’Elysée jusqu’à minuit et demi. Ce repas a réuni dix personnes de la majorité présidentielle pour parler politique, dont Alexis Kohler à la droite du président, et Jean Castex à sa gauche, tous les deux cas contacts.

Non-respect des gestes barrières

Dans l’opposition, cette nouvelle passe mal : dix personnes, ce sont quatre personnes de plus que le nombre maximal d’invités recommandés autour de la table pour les fêtes de fin d’année. Un ancien député de la majorité pointe du doigt cette incohérence : "ça remet en cause les discours et les actes. J’ai un ami restaurateur qui me dit qu’on mange tranquillement à l’Elysée alors qu’il ne sait pas quand il va pouvoir rouvrir", grince François Michel Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône. Le président respectait jusqu’ici globalement les gestes barrières devant les caméras. Il a cependant serré la main du secrétaire général de l’OCDE lundi dernier.