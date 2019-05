Emmanuel Macron dénonce une "connivence entre nationalistes et des intérêts étrangers" pour le "démantèlement de l'Europe"

En pleine campagne européenne, le président de la République a donné un entretien à plusieurs titres de la presse régionale. Il y brocarde notamment le Rassemblement nationale et défend l'idée "d'une taxation commune du kérosène en Europe".

"Le président français n’est pas un chef de parti mais il est normal qu’il s’implique dans des choix fondamentaux." Emmanuel Macron a choisi de s'engager pleinement dans la campagne des européennes. Après son apparition sur une affiche de LREM, le président de la République a donné un entretien à plusieurs titres de la presse régionale, à paraître mardi 21 mai. Il y affirme notamment qu'il aperçoit "pour la première fois une connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers" afin de démanteler l'Europe, en visant le "lobbyiste" Steve Bannon "proche du pouvoir américain" et les Russes qui "n'ont jamais été à ce point intrusifs".

Emmanuel Macron a notamment ciblé les candidats du Rassemblement national, en les accusant d'avoir "voté contre tout ce qui est dans l'intérêt de la France. Leur projet affaiblit la France et divise l'Europe". Il a refusé de se placer dans l'hypothèse d'une victoire du RN, en déclarant : "Je n'ai pas l'esprit de défaite, j'ai l'esprit de conquête. La France sera d'autant plus forte que nous ferons un bon score". Il a par ailleurs coupé court aux spéculations en déclarant n'avoir "absolument pas" l'intention de remplacer son Premier ministre quel que soit le résultat des élections.

Une "Convention européenne" et une "taxation commune du kérosène en Europe"

Le président de la République dit également souhaiter une "Convention fondatrice européenne après les élections", à savoir un temps de réflexion entre les dirigeants nationaux et européens et les citoyens, afin de "définir la stratégie de l'Europe pour les cinq années à venir, "y compris les changements de traités sur lesquels il veut aboutir".

Interrogé sur les questions écologiques, Emmanuel Macron a également défendu l'idée d'une "taxation commune du kérosène en Europe", tout en plaidant pour "une vraie négociation internationale". sur ce sujet, dans un entretien accordé lundi à la presse régionale. Le président a émis en outre le souhait "que l'on aille plus vite et plus fort" sur les financements européens pour l'environnement, défendant à nouveau "l'idée de la Banque européenne du climat". Il a également plaidé pour "taxer en Europe les entreprises les plus polluantes" et "mettre une taxe carbone aux frontières".

Le chef de l'Etat était interrogé par neuf journalistes des grands groupes de la presse régionale, comprenant une cinquantaine de quotidiens. Les quotidiens La Voix du Nord et Le Télégramme, eux, ont fait le choix de boycotter cet entretien avec le chef de l'Etat. Le directeur de la publication du quotidien nordiste, Gabriel d'Harcourt, a notamment expliqué qu'en diffusant un tel interview, "les autres candidats pourraient tout à fait dans les jours à venir nous demander d'avoir le même traitement". Il affirme avoir opté pour "l'équilibre". Par ailleurs, il dénonce la relecture avant publication imposée par l'Elysée.