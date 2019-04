DIRECT. Remaniement : trois fidèles d'Emmanuel Macron entrent au gouvernement, le Conseil des ministres avancé à ce matin

Ce qu'il faut savoir

Un gouvernement en forme de garde rapprochée du président Macron. Trois de ses fidèles intégrent l'équipe gouvernementale d'Edouard Philippe : Sibeth Ndiaye, conseillère presse de l'Elysée devient porte-parole du gouvernement, Amélie de Montchalin, l'une des porte-voix les plus virulentes de la Macronie à l'Assemblée, prend le poste de secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, et Cédric O, conseiller de l'ombre du chef de l'Etat pour le numérique devient secrétaire d'Etat au Numérique. Le remaniement annoncé dimanche soir permettra d'avoir un gouvernement au complet, lundi 1er avril, pour un Conseil des ministres avancé.

La "reconnaissance du travail accompli", selon l'Elysée. Sibeth Ndiaye, 39 ans, Amélie de Montchalin, 33 ans, et Cédric O, 36 ans, comptent parmi les plus proches d'Emmanuel Macron. Ce casting "est le choix de la reconnaissance du travail accompli", justifie un conseiller de l'exécutif. Amélie de Montchalina joué un rôle clé au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée et sur les questions budgétaires. A l'Elysée, Sibeth Ndiaye et Cédric O ont démontré qu'ils avaient "la vision politique et la compétence pour prendre des responsabilités plus dans la lumière", souligne ce conseiller.

Des choix "techno" et "consanguins", pour l'opposition. L'opposition a immédiatement a critiqué des choix "consanguins" de fidèles de la Macronie, y voyant la preuve que le chef de l'Etat était isolé et n'avait d'autre choix que de puiser dans son carré de fidèles. "Pour son remaniement, Macron choisit deux conseillers sur trois postes. Encore un peu plus techno, encore plus éloigné du peuple, tel est le destin de ce gouvernement", a réagi Valérie Debord, porte-parole LR. "Cette mauvaise habitude de nommer ministres des conseillers de l'Elysée ... Comment affaiblir chaque jour davantage la légitimation électorale, ne rien comprendre à la crise de connexion avec les Français et éviter toute contradiction", a également dénoncé la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie.

Une première expérience pour les trois entrants. Il s'agit de la première expérience gouvernementale pour chacun des trois entrants. Deux d'entre eux, Cédric O et Sibeth Ndiaye, n'ont jamais été élus. Au total, dix membres du gouvernement ont quitté leurs fonctions depuis le début du quinquennat, une concentration de départs inédite en début de mandat. Parmi eux, on compte trois ministres d'Etat, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb.