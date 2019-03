Remaniement : la conseillère presse de l'Elysée Sibeth Ndiaye devient porte-parole du gouvernement, Amélie de Montchalin et Cédric O nommés secrétaires d'Etat

Sibeth Ndiaye remplace Benjamin Griveaux au porte-parolat du gouvernement, tandis qu'Amélie de Montchalin s'empare des Affaires européennes et Cédric O du numérique.

Le remaniement ministériel attendu depuis les départs de Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi a été dévoilé par l'Elysée, dimanche 31 mars. Principale surprise de ce remaniement : l'entrée au gouvernement de la conseillère presse d'Emmanuel Macron à l'Elysée, Sibeth Ndiaye. Elle devient secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement en remplacement de Benjamin Griveaux.



La députée Amélie de Montchalin devient secrétaire d'Etat chargée des affaires européennes en remplacement de Nathalie Loiseau. Quant à Cédric O, jusqu'à présent conseiller économique à l'Elysée et à Matignon, il devient secrétaire d’État à Bercy, chargé du numérique, en remplacement de Mounir Mahjoubi.