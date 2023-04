DIRECT. Politique : "On n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français", affirme Gabriel Attal

Ce qu'il faut savoir

Malgré les bruits et les quolibets, les membres du gouvernement sont déterminés à se rendre sur le terrain. "On n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français", a assuré mardi 25 avril au micro de RTL, le ministre des Comptes publics. Interrogé sur les ministres chahutés lors de leurs déplacements, Gabriel Attal a affirmé que "l'important", est de continuer "de se déplacer et qu'on aille au contact des Français". Suivez notre direct.

Emmanuel Macron à Vendôme pour un déplacement sur le thème de la santé. Le chef de l'Etat se rend à Vendôme (Loir-et-Cher), mardi 25 avril, en compagnie du ministre de la Santé, François Braun pour visiter la maison de santé pluridisciplinaire universitaire (MSPU) de la ville. Ils échangeront avec le personnel soignant sur "les problématiques d'accès aux soins, d'attractivité de la profession et de formation", a précisé l'Elysée, dans un contexte de désertification médicale croissante sur le territoire.

Les déplacements de plusieurs ministres perturbés lundi. Plusieurs membres de gouvernement ont fait face à des rassemblements et à des concerts de casseroles. La visite à Lyon du ministre de l'Education a été fortement perturbée, Pap Ndiaye devait réorganiser sa venue. En déplacement au même moment au CHU de Poitiers (Vienne), François Braun, est arrivé au son des casseroles et sous les huées de quelques dizaines de manifestants. Dans la Sarthe, c'est Eric Dupond-Moretti, venu inaugurer une structure d'accompagnement des détenus en fin de peine dans une prison à Coulaines, qui a été accueilli par un bruyant concert donné par environ 150 manifestants.

Après une diatribe sur les retraites, la ministre de la Culture riposte. La 34e cérémonie des Molières, qui s'est tenue lundi soir, a pris un tour politique. "Vivent les casserolades !", ont déclaré deux comédiennes face à Rima Abdul Malak. Quelques secondes plus tard, chose extrêmement rare lors d'une cérémonie de ce genre, la ministre de la Culture s'est levée et a pris un micro pour défendre son bilan. "Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a apporté des aides massives pendant la crise (sanitaire) pour vous soutenir tous", a-t-elle défendu.

Les Français vont se lasser de ces manifestations", estime François Patriat. Le président du groupe Renaissance au Sénat a dénoncé lundi sur franceinfo "une situation inadmissible, avec des ministres, des élus empêchés dans leurs fonctions". Et le sénateur de Côte-d'Or d'ajouter : "Il y a souvent peu de monde présent, quelques dizaines de personnes, quelques centaines. Ce sont des gens minoritaires, même s'il y a de colère dans le pays".