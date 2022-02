Covid-19 : de nouvelles mesures annoncées lors du Conseil de défense sanitaire

En France, le nombre de contaminations reste à un niveau très élevé. Près de 417 000 le mardi 1er février, mais à 67 jours du premier tour de la présidentielle, il était important pour le gouvernement de respecter le calendrier. "L'exécutif avance prudemment et si les questions pour alléger le protocole scolaire, les décisions seront annoncées plus tard, d'ici le 21 février pour les premiers retours de vacances", indique la journaliste Catherine Demangeat en direct du palais de l'Élysée.

"Pour Emmanuel Macron il serait prématuré d'annoncer sa candidature"

L'assouplissement des tests pour les enfants est à l'étude. "On pourrait passer de trois à deux voire à un autotest par semaine. Le port du masque en extérieur dans les écoles serait levé pour les élèves et le personnel. Toutes les mesures s'appliqueront zone par zone (...) pour Emmanuel Macron il serait prématuré d'annoncer sa candidature sans attendre que soit passée cette phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise ukrainienne", conclut la journaliste.