Commission européenne : le match Merkel/Macron est lancé pour la présidence

Angela Merkel est arrivée la première mardi 28 mai à Bruxelles, avec le sourire, mais avec la ferme intention de défendre son favori : Manfred Weber, l'eurodéputé allemand tête de liste de la droite européenne. Un candidat contesté notamment par Emmanuel Macron. Il considère qu'il ne fait pas le poids face à Trump et Poutine. "Il nous faut des femmes et des hommes qui incarnent ce renouveau, qui ont l'expérience et la crédibilité qui leur permettent de porter ces missions", a déclaré le président français mardi soir.

Macron verrait bien une femme

Deux autres candidats pourraient convenir à Paris. Le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans, qui a reçu le soutien de l'Espagnol Pedro Sanchez. C'est lui qui fustige les atteintes à l'état de droit dans les pays d'Europe de l'Est. Et la commissaire danoise Margrethe Vestager, qui a sanctionné les géants du web. C'est une centriste libérale membre du groupe des eurodéputés LREM. Enfin en embuscade se trouve Michel Barnier, négociateur infatigable du Brexit. Il pourrait être l'homme du compromis.

