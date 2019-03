Commerce : la Chine, rivale et partenaire de la France

Des milliers de marchandises débarquent chaque jour dans les ports français. Pékin est devenu un partenaire incontournable de la France. La Chine investit massivement dans l'Hexagone : 1,61 milliard d'euros l'année dernière, soit +86% sur un an. Les secteurs concernés sont variés : l'énergie, avec une prise de participation chez Engie ; le tourisme, avec le rachat du Clud Med et de l'enseigne Louvre Hotels ; le luxe, avec la marque Lanvin. À la clé, des milliers de salariés français qui vivent grâce aux investissements chinois.

Une Europe unie face à l'ogre chinois

L'appétit de Pékin n'a pas de limites. Alors, quelle est sa stratégie de conquête ? Pour s'imposer, Pékin compte sur les nouvelles routes de la soie : des voies de passage terrestres, maritimes et ferroviaires. L'objectif est d'atteindre plus rapidement l'Europe et le reste du monde. Pékin veut devenir un acteur mondial incontournable. Face à ce rouleau compresseur, l'Europe est-elle démunie ? À chaque incursion dans le marché chinois, les entreprises européennes doivent effectuer des transferts de technologies. Pour vendre ses avions, Airbus a dû construire une usine à côté de Pékin. En Chine ou en Europe, il est nécessaire de s'unir. L'Italie a déjà annoncé qu'elle participerait elle aux routes de la soie.

