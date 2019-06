"C'est vraiment une grande fierté" : les Bleus champions du monde vont recevoir leur Légion d'honneur

Les 23 footballeurs français sont distingués pour "services exceptionnels" rendus à la Nation.

Les 23 internationaux français sacrés champions du monde de football le 15 juillet dernier à Moscou vont recevoir leur Légion d'honneur mardi 4 juin des mains d'Emmanuel Macron. La récompense avait été annoncée dès le lendemain du sacre des bleus en Russie : les joueurs champions du monde et leur seconde étoile sont tous élevés au rang de chevalier.

Une décoration aux allures de dérogation puisque les joueurs de l'équipe de France bénéficient d'une "promotion spéciale". Ils sont distingués pour "services exceptionnels" rendus à la Nation, comme le prévoient les règles de l'Ordre. "On sera tous fiers et tous heureux", assure l'attaquant français Antoine Griezmann, qui se dit "très fier d'avoir donné une belle image de la France".

Didier Deschamps, déjà fait chevalier de la Légion d'honneur en 1998, sera élevé au grade d'officier

"Il y aura mes parents, il y aura ma famille, donc c'est un moment qui restera gravé à vie dans ma tête, dans mon cœur", poursuit le milieu de terrain de l'équipe de France, Blaise Matuidi. "C'est vraiment une grande fierté. On voit tout le chemin qu'on a pu parcourir et la fierté de nos parents. Ils nous ont donné l'éducation et leur rendre aujourd'hui par cette distinction, c'est magique".

Jacques Chirac avait usé de la même subtilité pour remercier les champions du Monde de 1998, ainsi que leur sélectionneur, Aimé Jacquet, et le président du Comité français d'organisation du Mondial, Michel Platini. À ce titre, Didier Deschamps, capitaine de l'équipe de France 1998, avait été fait chevalier de la Légion d'honneur. Il sera donc élevé au grade d'officier.