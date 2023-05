"La violence n'est pas une réponse à une opposition à un projet" a réagi ce mercredi Aurore Bergé, la cheffe de file des députés Renaissance, après l'agression lundi du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens.

"Toucher à nos familles" est "une ligne rouge infranchissable", a estimé mercredi 17 mai sur franceinfo la cheffe de file des députés Renaissance Aurore Bergé, après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Dans la soirée du lundi 15 mai, après l'interview d'Emmanuel Macron au journal de 20h00 de TF1, Jean-Baptiste Trogneux a été agressé dans le centre-ville d'Amiens, devant la chocolaterie familiale, pris à partie et molesté par plusieurs personnes qui participaient à une "casserolade".

Aurore Bergé a fustigé l'"indignité" et "la lâcheté absolue" de ses agresseurs. "La violence n'est pas une réponse à une opposition à un projet", a ajouté la députée Renaissance des Yvelines.

Interrogée sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a condamné cette agression, tout en adressant une critique au chef de l'Etat, la patronne des députés Renaissance a taclé le leader de La France insoumise (LFI) : "Quand on condamne, on ne dit pas 'je condamne, mais'".

"Je pense qu'on a besoin de clarté. Malheureusement, les violences et les menaces on les subit toutes et tous. Je pense qu'il doit y avoir une condamnation qui doit être unanime", a poursuivi la députée Renaissance, alors que Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé mercredi 17 mai sur Twitter l'indifférence de l'exécutif "aux tentatives de meurtres et agressions racistes contre des insoumis", demandant "à Macron et Madame" de protester également contre les violences subies par LFI "sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté".

Pour Aurore Bergé, La France insoumise "participe de manière évidente et manifeste" à "un climat de mise sous tension permanente du pays". "Oui, c'est une volonté délibérée et revendiquée" de la part de la première force de gauche à la présidentielle, et le groupe le plus important de la Nupes à l'Assemblée.