"Pièces jaunes" : Bernadette Chirac passe le flambeau à Brigitte Macron

Une Première dame en remplace une autre. Brigitte Macron a pris, mercredi 12 juin, la succession de Bernadette Chirac à la présidence de l'organisation qui collecte les "pièces jaunes" au profit des enfants hospitalisés, a annoncé la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Bernadette Chirac, 86 ans a proposé elle-même le nom de Brigitte Macron pour lui succéder, a précisé la fondation dans un communiqué.

Cette décision a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de cette fondation, qui œuvre à améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés. Le conseil d'administration a rendu "un hommage appuyé et chaleureux" à Bernadette Chirac pour "ses 25 ans d'engagement", et l'a nommée présidente d'honneur.

Cette nouvelle fonction n'empêchera pas Brigitte Macron de continuer à se consacrer à ses précédents engagements, a indiqué son entourage. Ce dernier a notamment cité la lutte contre le harcèlement scolaire et sur internet, ou contre les violences faites aux enfants. Brigitte Macron est également impliquée dans la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées et la scolarisation des enfants malades à l'hôpital, et soutient la recherche sur le cancer pédiatrique et les maladies du cerveau.