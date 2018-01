Baguette : une fierté française bientôt patrimoine mondial de l'Unesco ?

Moelleuse, parfois croquante, dorée à souhait. Entre elle et les Français, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque cent ans. La baguette va-t-elle rejoindre la pizza au patrimoine mondial de l'Unesco ? Une spécialité bien française, la baguette telle que nous la connaissons est imaginée dès les années 1920. Les gros pains de campagne n'ont plus la côte, place à une production plus moderne : moins de temps de pétrissage, de levage et de cuisson, et donc un moindre prix.

12 millions d'amateurs journaliers

Elle séduit les artistes, comme Salvador Dali, qui porte la plus grande baguette de l'époque : douze mètres. Les hommes politiques aussi l'abordent comme un symbole de l'identité nationale, à gauche, comme à droite. Cet artisan boulanger en vend des centaines chaque jour. La baguette fait sa fierté. La demande à l'Unesco devrait être déposée prochainement par la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. De quoi ravir les 12 millions d'amateurs journaliers de baguettes pas trop cuites.

