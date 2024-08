Emmanuel Macron écarte l'option d'un gouvernement du NFP au nom de "la stabilité institutionnelle" et annonce de nouvelles consultations dès mardi

Une première déclaration, à l'issue d'une série de consultations avec les partis politiques et groupes parlementaires. Selon un communiqué de l'Elysée, lundi 26 août, Emmanuel Macron exclut l'option d'un gouvernement du Nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête au second tour des élections législatives en juillet, au nom de la "stabilité institutionnelle".

"Un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'alliance regroupant le plus de députés, le Nouveau Front populaire, serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés à l'Assemblée nationale, déclare la présidence dans ce communiqué. Un tel gouvernement disposerait donc immédiatement d'une majorité de plus de 350 députés contre lui, l'empêchant de fait d'agir. Compte tenu de l'expression des responsables politiques consultés, la stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option."

Emmanuel Macron "appelle l'ensemble des responsables politiques à se hisser à la hauteur du moment en faisant preuve d'esprit de responsabilité" et exhorte particulièrement les socialistes, les communistes et les écologistes à "coopérer avec les autres forces politiques". "Les échanges avec le groupe LIOT et les partis EPR, MoDem, Horizons, les Radicaux et UDI ont dessiné des voies de coalition et de travail commun possibles entre différentes sensibilités politiques. Ces groupes se sont montrés ouverts à soutenir un gouvernement dirigé par une personnalité qui ne serait pas issue de leurs rangs", souligne le communiqué.

De nouvelles consultations dès mardi

Dès mardi, Emmanuel Macron lancera "un nouveau cycle de consultations" pour trouver un Premier ministre, "avec les responsables des partis et des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'Etat et de la République", poursuit l'Elysée dans son communiqué.

"Ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué, ni affaibli. Les partis politiques de gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d’élection de leurs députés au second tour des législatives. Ce vote les oblige", pointe le chef de l'Etat, cité dans ce communiqué.