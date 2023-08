Universités d'été d'EELV : Médine reconnaît "une erreur" après son tweet sur Rachel Khan, mais dénonce un traitement médiatique "démesuré"

Le rappeur, invité des universités d'été des écologistes, est au cœur d'une polémique après un message concernant l'essayiste Rachel Khan. Il s'exprime mercredi dans deux médias.

"On me traite d'antisémite et cela me broie." Dans un entretien à Paris-Normandie, mais aussi au Parisien, le rappeur Médine prend la parole, mercredi 23 août, alors qu'il est au cœur d'une polémique pour sa participation aux universités d'été des écologistes qui débutent jeudi au Havre (Seine-Maritime). En cause : un tweet dans lequel il avait qualifié l'essayiste Rachel Khan – juive et petite-fille de déportés – de "resKHANpée".

"C'est une erreur, je le reconnais", dit-il à présent, évoquant, dans Le Parisien, "un tweet maladroit", car il n'avait "pas en tête l'histoire de sa famille".

"Depuis trois semaines, on m'invective sur les réseaux et j'ai flanché. Je me suis aussitôt excusé envers elle et les familles de déportés. L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps." Médine dans "Le Parisien"

S'il s'excuse, Médine dénonce cependant "un traitement médiatique" qu'il qualifie de "démesuré".

"Je fais ce métier pour susciter des réactions"

Auprès de Paris-Normandie, il évoque encore "un emballement médiatique dérisoire" qui le "met au centre de la rentrée politique" alors qu'il n'était qu'"une ligne dans les journées d'été des écologistes". "Je maintiens ma présence", ajoute-t-il dans cet entretien. "L'objet de cette rencontre, c'est de parler de la société à travers la culture. On va parler des préoccupations des Français à travers la musique. C'est pour ça que je fais ce métier : susciter des réactions, porter plus loin le champ de ma musique".

Plusieurs responsables politiques ont annoncé qu'ils annulaient leur participation aux universités d'été d'EELV du fait de la présence du rappeur. Parmi ces responsables, on compte l'ancien Première ministre et maire du Havre, Edouard Philippe, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, mais aussi des maires écologistes comme Pierre Hurmic, élu à Bordeaux ou Jeanne Barseghian, élue à Strasbourg.