Planification écologique : "L'écologie à la française aujourd'hui, c'est l'écologie condamnée par l'Europe", dénonce Yannick Jadot

Le sénateur Europe Écologie-Les Verts (EELV) de Paris était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi.

Emmanuel Macron a réuni lundi 25 septembre, à l'Élysée, un Conseil de planification écologique, au terme duquel il a fait plusieurs annonces et a dit vouloir "bâtir une écologie à la française". "La France n'applique même pas l'agenda européen", a fustigé Yannick Jadot dans les "4 Vérités" sur France 2, mardi. Le pays est "dernier de la classe sur les énergies renouvelables", a ajouté le nouveau sénateur Europe Écologie-Les Verts (EELV) de Paris.

"L'écologie à la française aujourd'hui, c'est l'écologie condamnée par l'Europe", a-t-il dénoncé, évoquant le fait que la France a été condamnée "sur la pollution de l'air", pour avoir "satisfait les lobbys de la chasse sur la protection des espèces protégées" mais aussi "sur l'inaction climatique". Yannick Jadot a estimé qu'il faut "regarder ce qu'on est déjà capable de faire, et le faire". "Jusqu'à maintenant, on était dans l'alerte. Maintenant, on est dans la mise en œuvre, donc ça veut dire que, pour chacune et chacun, il va falloir faire évoluer ses habitudes", a-t-il prévenu.