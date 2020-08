"On chasse dans notre pays de manière totalement illégale des espèces protégées", assure le député européen Yannick Jadot

Invité de franceinfo ce mardi 25 août l’eurodéputé EELV Yannick Jadot condamne la chasse : "ça ne peut pas être un loisir, la mort des animaux ne peut pas être un loisir. On chasse, en France, 64 espèces, compte-t-il. C’est deux à trois fois plus que dans toute l’Europe. On chasse de manière totalement illégale des espèces protégées. Sur le courlis cendré, par exemple, l’Europe paie des élevages en Pologne pour sauvegarder l’espèce, et en France, on les tire."

Commençons par chasser de notre pays toutes les chasses illégales Yannick Jadot à franceinfo

Yannick Jadot dénonce notamment les "dérogations au droit européen" accordées par "tous les gouvernements qui se sont succédés". "À chaque fois, le Conseil d’État les casse. On a 13 décisions du Conseil d’État qui casse des dérogations scandaleuses", énumère-t-il.

Yannick Jadot répond aussi à la polémique autour du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, présent aux journées d’été des écologistes, et qui s’est dit "contre la chasse à la glu" après avoir préfacé, avant d’entrer en fonction, le livre du patron de la fédération des chasseurs Willy Schraen. "Le minimum du garde des Sceaux, ce n’est pas d’écrire des préfaces anti-écolos sur un pamphlet haineux du patron de la chasse. C’est de respecter le droit européen", a constaté Yannick Jadot.