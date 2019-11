Le parti Europe Ecologie-Les Verts condamne les propos du cofondateur d'Extinction Rebellion sur l'Holocauste

Le Britannique Roger Hallam a jugé que l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de juifs ont été exterminés par les Nazis, n'était "qu'une simple connerie de plus dans l'histoire humaine".

Le parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ainsi que deux de ses eurodéputés, Yannick Jadot et David Cormand, ont dénoncé jeudi 21 novembe les "dérapages" et les "propos révoltants" visant à "relativiser la Shoah" tenus par Roger Hallam, le co-fondateur britannique d'Extinction Rebellion (XR), un mouvement de désobéissance civile luttant contre la crise climatique.

"Les amalgames révisionnistes et antisémites n’ont pas leur place au sein des mouvements de protection de la nature et du vivant, ils en constituent l’exact opposé", a dénoncé le parti dans un communiqué. "Les amalgames, les confusions, les dérapages, les généralisations qui visent à relativiser la Shoah et l'antisémitisme n'ont pas leur place au sein de l'écologie !", a renchéri sur Twitter l'ancienne tête de liste aux européennes.

Les amalgames, les confusions, les dérapages, les généralisations qui visent à relativiser la Shoah et l’antisémitisme n’ont pas leur place au sein de l’écologie ! https://t.co/hBtC4jD1IH — Yannick Jadot (@yjadot) November 21, 2019

"Les valeurs fondamentales de l'écologie et de celles et ceux qui se lèvent pour réclamer la justice climatique avec Extinction Rebellion sont incompatibles avec les propos révoltants et stupides visant à relativiser la Shoah tenus par Roger Hallam", a également condamné dans un tweet David Cormand, secrétaire national sortant d'Europe Écologie-Les Verts.

"Une simple connerie de plus dans l'histoire humaine"

Dans un entretien à l'hebdomadaire allemand Die Zeit à paraître jeudi, le Britannique de 53 ans a estimé que des génocides s'étaient déroulés de manière répétée au cours des cinq derniers siècles. "En fait, c'est comme un événement régulier. (...) Le fait est que des millions de gens ont régulièrement été tués dans des circonstances cruelles au cours de l'histoire", a-t-il dit. C'est lors de cette discussion sur les génocides qu'il a jugé que l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de juifs ont été exterminés par les Nazis, n'était "qu'une simple connerie de plus dans l'histoire de l'humanité, juste une autre merde dans l'histoire de l'humanité".

L'antenne allemande d'Extinction Rebellion a promptement dénoncé ces propos de Roger Hallam, qu'elle a déclaré persona non grata en Allemagne.