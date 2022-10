Deux-Sèvres : "Les seuls qui ont été agressifs sont les forces de l'ordre", réagit la gauche après les accusations d'"écoterrorisme"

"Écoterrorisme", le terme crée la polémique à gauche. Après la mobilisation contre la méga-bassine de retenue d'eau de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin va "s'assurer qu'aucune ZAD ne s'y construise". Le ministre de l'Intérieur qualifie d'"écoterrorisme" les violences de la part de certains manifestants lors du week-end.

Ce mot fait bondir Benoît Biteau, eurodéputé écologiste mobilisé contre la méga-bassine. "J'ai encore le goût de la lacrymo dans le fond de la gorge, s'énerve le politique, qui assure avoir reçu un coup de matraque dans la cuisse à Sainte-Soline. C'est insupportable car c'est une inversion des valeurs. Les seuls gens qui ont été agressifs sont les forces de l'ordre."

"Je n'irai pas jusqu'à dire que les forces de l'ordre sont des terroristes mais c'est eux qui ont gazé les familles, qui ont tapé des élus qui portaient l'écharpe de la République. Ce n'est pas l'inverse !" Benoît Biteau, eurodéputé EELV à franceinfo

Volonté de décrédibiliser le mouvement ?

Les critiques fusent de la part des écologistes. Cette comparaison au terrorisme est choquante, inconsciente, voire dangereuse pour certains. D'après le député Europe Écologie-Les Verts Charles Fournier, également sur place samedi 29 octobre, le ministre de l'Intérieur tente de faire diversion : "Nous avons déjà eu, dans de nombreuses manifestations, des débordements. Et ce n'était pas simplement des manifestations d'écologistes." "Plus vous mobilisez de forces de l'ordre, plus la tension risque de prendre de l'ampleur, constate l'élu d'Indre-et-Loire. On peut se demander si, finalement, le film n'était pas un peu écrit avant pour décrédibiliser le mouvement, le sujet sur le fond."

#Darmanin dérape. Après avoir fait frapper des députés, il menace d'envoyer le GIGN et le Raid contre les "écoterroristes" en lutte contre les #bassines. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 30, 2022

Colère partagée par les insoumis, mobilisés eux-aussi dans les Deux-Sèvres. "Darmanin dérape", dénonce Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Pas de quoi apaiser les tensions entre la gauche et la majorité à l'assemblée.