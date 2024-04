La mairie du Havre perquisitionnée dans le cadre d'une enquête préliminaire, après une plainte visant notamment Edouard Philippe

Des perquisitions sont en cours, mercredi 3 avril, à la mairie du Havre (Seine-Maritime) et au siège de la communauté urbaine, dans le cadre d'une enquête préliminaire du Parquet national financier ouverte en décembre 2023, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Monde. L'enquête fait suite au dépôt, en juillet, d'une plainte qui vise notamment le maire de la ville, Edouard Philippe.

Ces procédures "interviennent dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en décembre 2023 des chefs de 'prise illégale d’intérêts', 'favoritisme', 'détournement de fonds publics' et 'harcèlement moral", a appris franceinfo.

La Ville et la Communauté urbaine ont confirmé les perquisitions. "Le Maire, les élus et les équipes de la Ville du Havre et de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole se tiennent entièrement et sereinement à la disposition du parquet", affirment-elles dans un communiqué.

La plainte avait été déposée en juillet par l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine, présidée par Edouard Philippe. Elle dénonce notamment un contournement des règles de passation des marchés publics pour l’exploitation de la Cité numérique du Havre. Outre l'ancien Premier ministre, elle vise nommément l'adjointe au maire chargée de l'innovation et du numérique, Stéphanie de Bazelaire, et la directrice générale des services de la communauté urbaine, Claire-Sophie Tasias.