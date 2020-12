DIRECT. Mort de VGE : "Au revoir, président Valéry Giscard d'Estaing"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GISCARD

: Plusieurs séquences télévisées avec Valéry Giscard d'Estaing restent gravées dans la mémoire des Français. L'Institut national de l'audiovisuel (INA) revient en 3'28 sur le "style" propre à l'ancien président de la République lors de ses interventions à la télévision.

: L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est mort "des suites du Covid-19", annonce la Fondation Valéry Giscard d'Estaing sur Twitter.

: Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, salue à son tour la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing sur franceinfo. Il évoque "un monument" de la vie politique française. "La France lui doit beaucoup de choses", comme la majorité à 18 ans, la légalisation de l'avortement ou encore l'indépendance énergétique nucléaire, énumère-t-il.

: "Pour des générations entières, notamment pour ceux qui se sont engagés auprès de lui dans leur jeunesse, il a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française et fait naître un immense espoir de dépassement et de rassemblement."



Le président du MoDem, François Bayrou, réagit auprès de l'AFP à la mort de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien chef de l'Etat "avait tous les dons. Il dominait presque naturellement par sa prestance, sa distinction, sa langue, la vivacité de son intelligence et la force de ses intuitions", salue-t-il.

: Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, salue un président qui a "apporté modernité et audaces" à la France, citant le passage de la majorité à 18 ans ainsi que la légalisation de l'IVG. "L'idéal européen perd l'un de ses fondateurs", écrit-il sur Twitter.

: Après l'Assemblée nationale, le Sénat observe à son tour une minute de silence pour saluer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. En plein débat au palais du Luxembourg, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a salué ses "réformes novatrices".

: Pas de droite du tout, néanmoins je remercie le Président Giscard au nom de toutes les Femmes de mon âge de m'avoir accordé la majorité à 18 ans et d'avoir dépénalisé l'avortement grâce aussi à Madame Simone Veil et aussi autorisé la contraception à toutes les jeunes filles et Femmes. Tout cela paraît naturel désormais et pourtant quels immenses avancées majeures pour nous toutes. Merci Monsieur le Président. Reposez en paix.

: Figure du centrisme, président de la république à ma naissance. Défenseur de l'Europe et de son intégration. Sa parole va me manquer...

: Née à la fin du mandat du Président Giscard, j’ai été bercé par la phrase choc « En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées » suite aux chocs pétroliers.Ce que je retiens, en tant que féministe, de son mandat, c’est la légalisation de l’avortement portée par l’immense Simone Veil.

: On retiendra surtout la loi Veil, merci VGE

: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à réagir à la mort de Valéry Giscard d'Estaing ce soir. Vous saluez sa défense de l'Europe, ainsi que la loi Veil pour la légalisation de l'avortement.

: Chef de l'Etat de 1974 à 1981, l'ancien président de la République est mort aujourd'hui, a appris France Télévisions auprès de son entourage. Franceinfo revient en images sur son parcours et son septennat, marqué notamment par des avancées sociétales.



: L'ancien maire de Paris Jean Tiberi réagit sur franceinfo à la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Il dit garder "un souvenir ému" de l'ancien chef de l'Etat qu'il qualifie de "président d'une grande qualité intellectuelle et politique". Il a joué, dit-il, "un rôle important sur le plan international".

: L'Assemblée nationale a observé une minute de silence en hommage à l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, mort aujourd'hui à l'âge de 94 ans.

: Les réactions politiques se multiplient après l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, à l'âge de 94 ans. "Nul ne peut nier, qu'importe ses convictions politiques, qu'il aura contribué à façonner la Ve République", réagit le maire LR de Nice, Christian Estrosi. "Pour Valéry Giscard d’Estaing, l’Europe devait être une ambition française et la France une nation moderne", écrit de son côté sur Twitter Michel Barnier, chef des négociations liées au Brexit pour l'Union européenne.

: Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing avait débuté avec d'importantes réformes, comme le passage de la majorité civile et électorale à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement ou encore l'autorisation du divorce par consentement mutuel. Son gouvernement avait, les années suivantes, affronté une forte hausse du chômage après les chocs pétroliers de 1973, puis de 1979. Cette même année, l'affaire des diamants de Bokassa avait entaché la fin du mandat du président.

: Valéry Giscard d'Estaing, chef de l'Etat de 1974 à 1981, avait longtemps été le plus jeune président de la République, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Son mandat a été marqué, entre autres, par d'importantes avancées sociétales. Notre journaliste Margaux Duguet revient sur son parcours dans cet article.









: L'ancien président de la République, âgé de 94 ans, avait été hospitalisé à Tours au mois de novembre.En septembre, il avait déjà connu une brève hospitalisation pour une infection pulmonaire, avant de regagner son domicile.

: L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans, a appris France Télévisions auprès de l'entourage de l'ancien chef de l'Etat ce soir.