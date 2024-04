Des élus et des militants écologistes créent le collectif des "Vert.e.s Unitaires" pour "l'union des écologistes et des gauches"

Une centaine d'élus et de militants écologistes annoncent, lundi 8 avril, dans un communiqué la création du collectif des "Vert.e.s Unitaires". Ce groupe pour "l'union des écologistes et des gauches" s'est réuni pour la première fois en séminaire, samedi, à l'Assemblée nationale.

"Ces temps de partage nous ont permis de dresser le bilan de l'union formée dans le cadre de la Nupes lors des législatives de 2022 et de définir les perspectives d'un travail commun, dans la perspective des prochaines échéances électorales", indique le collectif dans son communiqué, mentionnant les élections municipales, présidentielle et législatives, mais pas les élections européennes de juin.

Pour les Vert.e.s Unitaires, "l'union est une nécessité absolue pour faire face aux défis climatiques, environnementaux, sociaux et pour contrer la montée de l'extrême droite". Ils critiquent les divisions au sein de la gauche, notamment pour les élections européennes.

Le collectif a mis en place un "comité d'animation" qui servira de "point d'entrée et de coordination des actions du collectif". Il est composé d'Annie Lahmer (élue écologiste à la région Ile-de-France), Clovis Daguerre (militant écologiste en Alsace), Elodie Bouzid (élue écologiste à la région Ile-de-France), Guénolé Carlier (militant écologiste à Rennes et en Bretagne), Jean-Marie Hupel (militant écologiste à Paris et en Ile-de-France), Rachel Savin-Puget (militante écologiste à Paris et en Ile-de-France), Sylvie Poupet (militante écologiste à Vannes et en Bretagne) et Théo Samain-Raimbault (militant écologiste en Ile-de-France).