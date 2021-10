Dans un nouveau livre, François Hollande compare Emmanuel Macron à "un voyageur sans boussole"

Près de 300 pages pour dire ce qu'il pense de la prochaine présidentielle. Dans un livre à paraître mercredi 20 octobre, intitulé Affronter, François Hollande estime que c'est la social-démocratie qui est "la mieux placée" pour "redonner espoir" à la France "face au désarroi, à la résignation, à la lassitude, et à l'abstention".

Avec ce livre, je veux avant une élection cruciale, alerter les Français sur la grande mutation qui va transformer nos vies. C’est avec audace et sérieux que nous pourrons l’affronter, à condition d’en finir avec les désordres et les divisions qui minent la Nation. Rdv demain ! pic.twitter.com/EJQ8GZ5o8U — François Hollande (@fhollande) October 19, 2021

Dans cet ouvrage, l'ancien chef de l'Etat juge cependant qu'il faudrait "un bain de jouvence" à la social-démocratie et que la candidate du PS, Anne Hidalgo, devra "avoir un projet global" et "s'adresser à tous". François Hollande conseille également à la maire de Paris, qu'il décrit comme "une femme toute de sang-froid, de détermination et de ténacité", de rester "fière de son identité socialiste" pour "être capable de rassembler une majorité de Français".

"N'est pas Trump qui veut"

Ce n'est pas tout : dans Affronter, l'ancien président passe aussi en revue les différents candidats putatifs ou déclarés à la présidentielle et ironise sur certains d'entre eux. Il voit Emmanuel Macron comme "un homme d'aucune doctrine, un voyageur sans boussole", "changeant d'opinions au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars". Il décrit le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour comme un "petit chose" à l'"amertume grandissante" de ne pas être suffisamment reconnu. "Mais n'est pas Trump qui veut, même en miniature", conclut-il.

Dans un entretien au Parisien, François Hollande réaffirme également qu'il n'est pas candidat à la présidentielle et "appelle au rassemblement des électeurs autour d'une force motrice qui doit être la gauche de gouvernement".