Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo ne se retirera pas si Christiane Taubira est candidate

La gauche peut-elle mettre fin à la désunion dans ses rangs ? La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a en tout cas décidé de ne pas se retirer si Christiane Taubira, qui "envisage" de se lancer dans la course à l'Elysée, présente sa candidature en janvier, a-t-elle assuré jeudi 23 décembre sur BFMTV. "C'est une candidature supplémentaire et moi, en ce qui me concerne, je propose une primaire de la gauche", a-t-elle réagi.

"La population la veut, vous avez 85% des Françaises et des Français qui se disent de gauche qui appellent cette primaire", a-t-elle expliqué, même si "ça ne lui a pas échappé" que pour le moment aucun de ses principaux concurrents à gauche ne souhaitent y participer. "Une primaire, c'est la meilleure façon de choisir de façon transparente" une candidature unique à gauche, a-t-elle insisté.

Quelle forme pourrait prendre la primaire ? "Il y a des propositions qui sont faites", a répondu Anne Hidalgo, sans citer explicitement la primaire populaire, une initiative citoyenne qui doit avoir lieu fin janvier. "Il faut bien sûr y travailler, pour que le vote soit un vote qui donne confiance aux citoyens pour venir voter", a-t-elle ajouté. Pour l'instant, la maire de Paris est créditée d'entre 3 et 7% des intentions de vote dans les sondages.