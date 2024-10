Budget 2025 : “Il y a eu des coalitions dans tous les sens, pour faire adopter tel ou tel amendement”, explique Charles de Courson, rapporteur de la Commission des finances

Charles de Courson, député Liot et rapporteur de la Commission des finances à l’Assemblée nationale, était l’invité des “4 Vérités” de France 2 lundi 21 octobre.

La Commission des finances de l’Assemblée nationale s’est réunie pendant trois jours pour examiner le budget. Finalement, 50 milliards d’impôt en plus ont été votés selon Bercy, alors que le gouvernement souhaitait limiter cette hausse à 20 milliards. Si bien que certains ont qualifié cette commission de “carnaval fiscal”. “C’est tout à fait exact. Il n’y a aucune majorité et, en plus, ceux qui soutiennent le gouvernement se sont divisés”, explique Charles de Courson, député Liot et rapporteur de la Commission des finances.

"199 amendements adoptés"

“S’il y a eu des coalitions dans tous les sens, pour faire adopter tel ou tel amendement, les 50 milliards, personne ne sait où on en est, puisque j’ai fait faire l’inventaire. Il y a eu 199 amendements adoptés et certains ne sont absolument pas évalués”, affirme l’invité des “4 Vérités” du lundi 21 octobre.

