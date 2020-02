DIRECT. Retrait de Benjamin Griveaux : LREM se réunit pour lui désigner un successeur, son nom connu d'ici le début de la semaine prochaine

Easyjet a annulé plus de 200 vols ce samedi, au départ et à l'arrivée d'Angleterre, a appris franceinfo auprès de la compagnie aérienne. Ces annulations sont dues au passage de la tempête Dennis qui doit toucher les îles britanniques aujourd'hui.C'est l'aéroport de Londres-Gatwick, la plus grosse plateforme de la compagnie en Angleterre, qui est le plus touchée, avec une soixantaine de vols annulés.