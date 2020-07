Hauts-de-Seine : à Clichy-La-Garenne, l'association parrainée par Novak Djokovic offre des cours de tennis aux enfants qui ne partent pas en vacances

Tous les enfants n'ont pas la chance de partir en vacances cet été, ni même, tout simplement, de faire du sport près de chez eux. C'est pour tenter de réparer cette inégalité que deux trentenaires franciliens viennent de créer l'association "Étendart" (le "t" est préféré au "d" pour souligner la dimension artistique de leur démarche). Ils veulent en effet rénover et redécorer des terrains de sport urbains pour les rendre accessibles et praticables aux riverains. La première réalisation est un court de tennis à Clichy-La-Garenne (Hauts-de-Seine) parrainé par Novak Djokovic.

Sur le bord d'un des principaux axes de de Clichy, un petit stade municipal, une piste d'athlétisme, des cages de football et dans un coin, un cours de tennis totalement métamorphosé. "C'était un terrain de tennis sans filet, avec des trous dans le sol, raconte Olivier Mérot, cofondateur de l'association Étendart. Les gens venaient s'y asseoir ou rester en groupe, mais ce n'était pas un lieu de pratique du sport, en tout cas."

Merci @LACOSTE and Etendart association, thank you for giving back to communities with @TeamCourtside. I’m honored to be included. So cool how the art turned out on the court, bravo ✊⁣ https://t.co/GHccVuCfzv