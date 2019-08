"Clean challenge", le défi écolo des cités

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les défis lancés sur les réseaux sociaux ne sont pas tous idiots. Certains sont à l'origine de mouvements civiques et vertueux. Début août, les habitants de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), ont été mis au défi de nettoyer leur cité de fond en comble, et armés de pelles et de sacs, les jeunes n'ont pas ménagé leur peine. Et depuis, d'autres villes ont suivi l'exemple et ont relevé le "clean challenge" à travers toute la France.

Les jeunes assument le défi

Dans une cité de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), une trentaine d'habitants sont prêts à traquer les déchets, à la suite du challenge lancé par une ville voisine. Dernière recommandation avant d'aller nettoyer les rues : on ne touche pas aux seringues, bien que rares dans cette cité. Armés de pinces, ils récupèrent des boites, des mégots, des canettes et autres bouteilles en plastique. "C'est beau à voir (...) les jeunes sont là, et ils ont assumé ce défi", se réjouit une habitante.

