"Avec Vaulx-en-Velin sur votre CV, on ne vous embauche pas" : 30 ans après les émeutes qui avaient embrasé la ville, les habitants se sentent toujours délaissés

Le 6 octobre 1990, la mort d'un jeune à moto percuté par la police, avait déclenché plusieurs jours d'émeutes à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Trois décennies plus tard et malgré les promesses de l'État, la commune est toujours l'une des plus pauvres de la métropole.

Un habitant de Vaulx-en-Velin regarde par sa fenêtre les grands ensembles de la commune de la banlieue est de Lyon (Rhône), en 2017. Photo d'illustration. (JEFF PACHOUD / AFP)