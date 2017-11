Assemblée : pourquoi le cas du questeur Thierry Solère, député LR, pose problème

Le problème est maintenant sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. François de Rugy va consulter, lundi 27 novembre, l'ensemble des présidents des groupes politiques de l'hémicyle pour régler le cas Thierry Solère. Passé récemment dans les rangs de la majorité, le député des Hauts-de-Seine refuse de lâcher son poste de questeur, qu'il a pourtant obtenu sous l'étiquette des Républicains.

La tradition veut que l'un des trois postes de questeur revienne à l'opposition. Or, désormais, avec son adhésion à LREM, les trois questeurs appartiennent au parti du président Emmanuel Macron. Dans un communiqué que franceinfo s'est procuré, François De Rugy estime que cela "crée une situation inédite."

Il me revient de rechercher, avec les groupes politiques, les solutions qui permettront à l'Assemblée de continuer à fonctionner en respectant les principes d'équilibre et de juste représentation de toutes ses composantes politiques.

L'opposition comme la majorité s'agacent. "Que les trois questeurs de l'Assemblée nationale appartiennent au même parti, ce qui n'est jamais arrivé dans la 5ème République, ce n'est pas acceptable", a expliqué Laurent Wauquiez, dimanche 26 novembre, sur Europe 1.

Sur Twitter aussi les députés LR n'ont pas hésité à dire ce qu'ils pensaient de cette situation. "Pas question d'avoir les trois questeurs chez En Marche, c'est une question de respect de la démocratie", a lâché Daniel Fasquelle le député du Pas-de-Calais.

Même son de cloche pour le député du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont.

Depuis 1973, le collège des questeurs de @AssembleeNat est composé de 2 questeurs issus de la majorité et 1 de l'opposition. Le refus de démission de @solere92 remet en cause 44 ans de tradition républicaine. Le nouveau monde LREM, c'est celui de l'hypocrisie et de la mesquinerie