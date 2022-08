Antisémitisme : Sandrine Rousseau "appelle la majorité à reprendre le sens commun"

La députée écologiste Sandrine Rousseau "appelle la majorité à reprendre le sens commun", mercredi 3 août sur France Inter. La veille, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a accusé à l'Assemblée nationale La France insoumise de complaisance envers l'antisémitisme. Après ces mots, la quasi-totalité des élus de la Nouvelle Union populaire et sociale (Nupes) ont quitté l'hémicycle.

.@SandRousseau : "On assiste à une banalisation du Rassemblement national, de son histoire et de ce qu'il porte de haine et de discrimination. J'appelle la majorité à reprendre le sens commun." #le69Inter pic.twitter.com/rPvQYTmYan — France Inter (@franceinter) August 3, 2022

"C'est extrêmement grave, déclare Sandrine Rousseau. On assiste à une banalisation du RN, de son histoire, de ce qu'il porte de haine de l'autre et de discrimination qui est unique et inédite dans notre République. J'appelle la majorité, LREM à reprendre le sens commun là-dessus parce qu'une frontière a été franchie là-dessus hier [mardi]."