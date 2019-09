VIDEO. Mort de Jacques Chirac : ému, Alain Juppé salue "plus qu'un ami" ayant "profondément marqué l'histoire du monde"

Alain Juppé n'a pas caché son émotion, jeudi 26 septembre, sur le plateau de France 2. L'ancien Premier ministre, premier chef de gouvernement de Jacques Chirac, a réagi à la mort de l'ancien président de la République jeudi, à l'âge de 86 ans. "Jacques Chirac était plus qu'un ami, pas tout à fait un père", a déclaré le membre du Conseil constitutionnel. L'ancien chef d'Etat était, dit-il, "un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque, qui je crois est assez unique dans la vie politique".

Proche historique de Jacques Chirac, l'ancien maire de Bordeaux a également salué son "charisme, sa force d'entraînement". "Il avait ce talent d'entrainer avec lui, avec beaucoup d'énergie, les militantes et militants qui lui faisaient confiance", a-t-il relaté.

Jacques Chirac "a si profondément marqué l'histoire"

Prenant la parole après l'allocution d'Emmanuel Macron, Alain Juppé a évoqué "un très bel hommage". "Je crois qu'il a su trouver les mots, et qu'il a mis en lumière toutes les facettes de cet homme complexe, qui a si profondément marqué l'histroire de France", et même "l'histoire de l'Europe et sans doute l'histoire du monde", a déclaré l'ancien Premier ministre.

