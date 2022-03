Mort d'Yvan Colonna : un indépendantiste corse interpellé à Paris pour avoir organisé une manifestation non-déclarée

Un indépendantiste corse a été interpellé à Paris et placé en garde à vue pendant quelques heures dimanche 27 mars pour avoir organisé une manifestation en hommage à Yvan Colonna sans l'avoir déclarée, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris lundi. Cet homme, Dan Lodi, a organisé le rassemblement d'une poignée de personnes sur la place de la République, dimanche midi, devant une banderole écrite en corse appelant à la "justice" pour Yvan Colonna.

Il a publié une vidéo de son interpellation sur son compte Facebook. Les images montrent une quinzaine de policiers de la brigade de répression de l'action violente motorisée, tous vêtus de noir, avec des casques et des boucliers, marcher vers l'indépendantiste et l'interpeller dans le calme. Celui-ci lève immédiatement les bras et se laisse arrêter.

Convoqué le 6 septembre

Dan Lodi est convoqué en comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité le 6 septembre, a indiqué le parquet. L'indépendantiste a partagé cette convocation sur son compte Facebook. Sur ce document officiel, il a rayé la nationalité "française" pour écrire à la main "corse" et a remplacé la mention "retraité" par "toujours en guerre".

Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en Corse devant deux casernes, à Ajaccio et près de Bastia. Elles accusent les CRS d'avoir fêté les obsèques d'Yvan Colonna en chantant La Marseillaise vendredi dernier.