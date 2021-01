Affaire Karachi : Édouard Balladur sera jugé à partir de mardi

Mardi 19 janvier, Édouard Balladur, va comparaître devant un tribunal jusqu'au 11 février. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est soupçonné de financement occulte pour sa campagne présidentielle de 1995. L'affaire débute en 2002, au Pakistan, avec l'attentat de Karachi qui fera 15 morts, dont 11 Français qui travaillaient à la construction de sous-marins achetés par l'État pakistanais. À l'époque, Édouard Balladur est Premier ministre et François Léotard, ministre de la Défense.

Édouard Balladur balaye la thèse du financement occulte

Pour cette vente, des commissions sont versées, mais selon l'accusation, une partie d'entre elles, soit près d'1,5 million d'euros, aurait été détournée et versée sur les comptes de compagne d'Édouard Balladur. Pour les familles de victimes, il a donc une responsabilité dans l'attentat. Elles dénoncent "une forme de tartufferie, de mensonge au plus haut niveau de l'État", selon les mots de Me Olivier Morice, avocat des parties civiles. La thèse du financement occulte a toujours été balayée par l'ancien Premier ministre.

