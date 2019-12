Procès : les époux Balkany jugés pour "fraude fiscale" devant la cour d'appel

Les époux Balkany sont de nouveau devant la justice. Mercredi 11 décembre, le couple comparaît en appel devant le tribunal de Paris. Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) est apparu amaigri, mais déterminé à se défendre. Isabelle Balkany, qui comparait libre, semblait soucieuse de l'état de santé de son mari, qui dit souffrir du dos depuis une opération durant l'été. "Il a d'ailleurs demandé et obtenu du tribunal d'avoir une chaise dans le box plutôt que d'être assis sur un simple banc. Évidemment la voix est faible, presque blanche lorsqu'il décline son identité", rapporte le journaliste Dominique Verdeilhan depuis le tribunal de Paris.

Patrick Balkany déterminé

Lorsque la présidente lui demande : "Quelle est votre profession ?", Patrick Balkany répond : "Maire de Levallois". "On le sent donc déterminé à gérer à la fois son avenir politique et son avenir carcéral", poursuit le journaliste. Les époux Balkany contestent la sévérité du premier jugement : quatre et trois ans de prison ferme pour fraude fiscale.

