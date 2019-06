Procès Balkany : la défense refuse la prison ferme

Encadré par les policiers, Patrick Balkany cherche son avocat à l'issue d'un procès de plus d'un mois. Des avocats qui ont surtout attaqué les sept ans de prison ferme requis et le mandat de dépôt à l'audience. "Le mandat de dépôt c'est un scandale, c'est une humiliation qui interdit en réalité à Patrick Balkany qui est un justiciable comme un autre d'user des voies de recours qui sont les siennes", a défendu Me Éric Dupond-Moretti.

Pour l'accusation, une fraude de 13 millions d'euros

Le patrimoine colossal du couple Balkany provient de leur riche famille, ont plaidé leurs avocats. Ce patrimoine équivaut pour l'accusation à un blanchiment de fraude fiscale, une dissimulation à hauteur de 13 millions d'euros. S'adressant au tribunal, Patrick Balkany déclare "n'aspirer qu'à une seule chose : pouvoir rester aux côtés de sa femme Isabelle qui avant le procès avait fait une tentative de suicide". En cas de condamnation, Patrick Balkany restera-t-il libre ? Réponse le 18 octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT