Patrick Balkany en prison : Eric Dupond-Moretti espère, "bien sûr", la libération de son client avant le délibéré du deuxième procès

Les avocats du maire de Levallois-Perret ont fait appel hier soir de sa condamnation à quatre ans de prison et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Eric Dupond-Moretti espère une réponse "le plus vite possible" à sa demande de remise en liberté.

"C'est un moment très difficile pour lui. On s'est payé Patrick Balkany", s'est insurgé ce samedi sur franceinfo le principal avocat de Patrick Balkany, Me Eric Dupond-Moretti, après le placement en détention de son client, condamné à 4 ans de prison ferme dans le volet pour fraude fiscale de son procès. Par ailleurs, l'avocat, qui a déposé une demande de remise en liberté, espère, "bien sûr", que son client sera libéré avant le délibéré de son deuxième procès, le 18 octobre, dans le volet blanchiment et corruption de l'affaire.

On nous explique qu'il pourrait prendre la fuite. C'est de la foutaiseEric Dupond-Morettià franceinfo

L'emprisonnement du maire de Levallois-Perret est "une humiliation" d'après Eric Dupond-Moretti qui ne décolère pas : "Il a 71 ans. Il a un ancrage très particulier à Levallois-Perret. Il n'a plus de pognon, tout a été saisi. (...) On s'est payé Patrick Balkany. C'est la République de certains juges."

"Il est comme tous les hommes privés de liberté. C'est un moment très difficile pour lui", s'est contenté de résumer Eric Dupond-Moretti à propos de l'état d'esprit de son client, emprisonné depuis vendredi soir à la prison de la Santé à Paris. Patrick Balkany est détenu dans le quartier pour personnes vulnérables. "La loi prévoit que l'on mette à l'abri des personnalités connues", commente Me Dupond-Moretti.

"On est en pleine déraison judiciaire"

L'avocat ajoute qu'il a déposé une demande de remise en liberté dès vendredi soir. Le délai d'examen de cette demande est de deux mois. Pour autant, l'avocat espère "bien sûr", que son client sera libéré avant le 18 octobre, date du délibéré de son deuxième. De plus, Eric Dupond-Moretti s'étonne qu'il y ait deux procès pour, selon lui, une seule affaire, l'un pour fraude fiscale, l'autre pour blanchiment et corruption : "C'est invraisemblable. Dans ce deuxième procès, on a requis contre Patrick Balkany 7 ans d'emprisonnement. Cela fait quatre ans plus sept ans et au total 11 ans ; on dépasse donc d'un an le maximum légal. On est en pleine déraison judiciaire."