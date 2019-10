Patrick Balkany, de retour devant les juges

Déjà condamné à quatre ans de prison pour fraude fiscale, il risque vendredi 18 octobre une peine plus lourde. Selon Caroline Motte, en duplex depuis le tribunal de Paris, Patrick Balkany sera présenté détenu devant ses juges et "jugé pour corruption et blanchiment de fraude fiscale, à hauteur de 13 millions d'euros", indique la journaliste.

Sept ans de prison ferme

Tout porte à croire que cette deuxième sanction sera plus lourde que la première : cette fois le parquet a requis à l'encontre du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt, dix ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens. Isabelle Balkany, sa femme, sera également présente au tribunal. Elle risque quatre ans de prison avec sursis et 500 000 euros d'amende. C'est elle qui a repris les rênes de la mairie de Levallois durant l'incarcération de Patrick Balkany.

